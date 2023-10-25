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Медвежат, оставшихся без матери и выпрашивавших еду на автотрассе Сахалина, отловили

Осиротевших медвежат, побирающихся на автотрассе Сахалина, отловили специалисты

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«Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области»

Специалисты Красногорского лесничества вместе с коллегами из островного агентства ветеринарии, зоопарка и станции по борьбе с болезнями животных №10 провели спасательную операцию по отлову и эвакуации медвежат-сирот на автотрассе, проходящей через центр Сахалина. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Обращения от местных жителей о появлении сирот, выпрашивающих еду у проезжающих мимо автомобилистов, поступили около недели назад.

Первый медвежонок был пойман на прошлой неделе, а второй — в понедельник, сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Бехтенева.

Животных выпустили в их естественную среду обитания. Речь идет о труднодоступном урочище Томаринского района. Место находится вдали от дорог. Медвежата уже способны сами добывать еду, к тому же здесь недавно произошел массовый выброс сельди.

24 октября в спальном районе Красноярска заметили медведицу с медвежонком. Сообщения в полицию поступили сразу от двух очевидцев из разных районов Красноярска. Медведицу и медвежонка сначала заметили на улице Калинина в районе остановки «Тарная база» и недалеко от дома 10 «в» на улице Крупской.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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