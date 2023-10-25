Воздушная тревога звучит в центральной и южной частях Украины

По данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Согласно официальному украинскому ресурсу, сигналы тревоги были зафиксированы в указанных областях в период с 00:31 до 1:56 по московскому времени.

Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

24 октября в Киеве произошел взрыв. В этот день также сообщалось о взрывах на территории подконтрольного Киеву города Запорожье.

С начала 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

Удары прицельно наносятся по объектам энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военному управлению и связи на всей территории Украины.

С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в украинских регионах, иногда охватывая всю страну.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.