Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль собирается затопить тоннели ХАМАС перед вводом войск

Журналист Херш: Израиль рассматривает возможность затопления туннелей ХАМАС

close
100%
Government of Israel/Reuters

Американский Журналист Сеймур Херш считает, что израильское руководство планирует затопление системы туннелей ХАМАС перед отправкой туда своих войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, руководство Израиля «рассматривает возможность затопления обширной системы тоннелей ХАМАС, прежде чем отправлять туда свои войска».

Ранее сообщалось, что израильская армия уничтожила в секторе Газа туннель, через который в страну проникла связанная с движением ХАМАС группа радикалов. Туннель был обнаружен на побережье сектора Газа. Именно через него группа вооруженных палестинцев попала на территорию Израиля. Самолеты военно-воздушных сил и военно-морские силы Израиля нанесли удар по туннелю и уничтожили его. В сообщении утверждается, что непосредственного риска нового проникновения палестинцев на израильскую территорию сейчас нет.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет страну в войну.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий