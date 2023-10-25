Израиль собирается затопить тоннели ХАМАС перед вводом войск

Американский Журналист Сеймур Херш считает, что израильское руководство планирует затопление системы туннелей ХАМАС перед отправкой туда своих войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, руководство Израиля «рассматривает возможность затопления обширной системы тоннелей ХАМАС, прежде чем отправлять туда свои войска».

Ранее сообщалось, что израильская армия уничтожила в секторе Газа туннель, через который в страну проникла связанная с движением ХАМАС группа радикалов. Туннель был обнаружен на побережье сектора Газа. Именно через него группа вооруженных палестинцев попала на территорию Израиля. Самолеты военно-воздушных сил и военно-морские силы Израиля нанесли удар по туннелю и уничтожили его. В сообщении утверждается, что непосредственного риска нового проникновения палестинцев на израильскую территорию сейчас нет.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет страну в войну.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.