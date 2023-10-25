Аномальная температура ожидается в регионах России

В ближайшие дни Алтайский край, Иркутская область, Якутия и несколько других регионов России ожидают температуры, превышающие климатическую норму на 6-13 градусов. Такую информацию сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

В Южном федеральном округе с 27 по 29 октября ожидается очень теплая погода со значениями температуры выше нормы на 6-10 градусов, достигая плюс 19-24 градусов. В Северо-Кавказском федеральном округе в ближайшие пять дней прогнозируются значения от плюс 17 до 23 градусов, что на 6-10 градусов выше нормы. На Алтае и в Республике Алтай аномалии будут составлять 10-11 градусов, с ожидаемыми значениями от плюс 14 до 18 градусов.

Также ожидается очень теплая погода в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, на юге Иркутской области, в Туве, Якутии и на Чукотке. Аномалии температуры будут составлять 7-13 градусов.

В Красноярском крае и Туве ожидается от плюс 10 до 15 градусов, на юге Иркутской области — от плюс 14 до 15 градусов, в Бурятии и Забайкалье — от плюс 14 до 16 градусов, в Якутии — от 0 до плюс 2 градусов, а на Чукотке — от плюс 1 до 3 градусов, по словам Вильфанда.

Также стало известно, что на этой неделе жизнеобеспечение для россиян может быть нарушено в 16 субъектах четырех федеральных округов России из-за сильных порывов ветра.

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