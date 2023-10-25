В Киевской области и других регионах Украины объявлена воздушная тревога

Официальный ресурс по оповещению сообщает, что воздушная тревога была объявлена в четырех регионах Украины, включая Киевскую область. Сирены прозвучали в Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в некоторых регионах Украины тревога несколько раз объявлялась, а затем отменялась.

24 октября в Киеве произошел взрыв. В этот день также сообщалось о взрывах на территории подконтрольного Киеву города Запорожье.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.