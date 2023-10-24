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Россиянка избивала и морила голодом собственных детей

В Уфе мать морила голодом двоих детей

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МВД России по городу Уфе

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы башкирской столицы, женщина не кормила, отказывалась лечить и избивала собственных детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

36-летняя мать двоих детей злоупотребляла спиртным, оставляла четырехлетнего сына и 11-летнюю дочку без еды, лечения и периодически избивала мальчика, дети длительное время находились в захламленной квартире в антисанитарных условиях.

Когда о происходящем в семье уфимки стало известно в правоохранительных органах, несовершеннолетних у матери изъяли, брат и сестра помещены в социальное учреждение.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в США за истязание детей арестовали ведущую блога о семейном счастье.

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