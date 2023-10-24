Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидается первый «настоящий снег»

Вильфанд: cнег начнется в Москве в четверг вечером и будет идти до конца недели

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег в столице начнется в четверг, 26 октября, вечером и будет идти до конца недели. Об этом сообщает ТАСС.

«К вечеру четверга начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а в пятницу днем они станут уже заметными», — рассказал метеоролог.

По его словам, в выходные будет сформирован временный снежный покров.

«Все-таки это уже настоящий снег — тот, который долетает до земли и формирует снежных покров», — подчеркнул он.

Синоптик Александр Шувалов ранее заявил, что рабочая неделя в Москве закончится приходом настоящей зимы. В пятницу в столице начнется снегопад, к концу недели город укроют десятисантиметровые сугробы, ожидаются морозы.

По прогнозу центра погоды «Фобос» в среду, 25 октября, в московском регионе ожидается погода как метеорологической зимой, а теплая погода в столицу не вернется до мая.

Ранее Москва попала в центр циклона.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий