Ребенок вдохнул серьгу для пирсинга и оказался в больнице

В детской республиканской больнице Чувашии медики спасли маленькую девочку, которая решила вставить в нос серьгу для пирсинга и вдохнула ее. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

По словам родителей маленькой пациентки, которые доставили девочку в ДРКБ Чувашии, дочь решила повторить за старшей сестрой и надеть сережку для пирсинга на нос, но случайно вдохнула ее.

Инородное тело оказалось в носоглотке, ходе обследования врачи обнаружили серьгу и извлекли ее эндоскопическим методом, хирургическое вмешательство не потребовалось.

Медики напомнили, что если ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, ни в коем случае не стоит пытаться извлечь его самостоятельно, необходимо вызвать скорую помощь, если предмет попадет в дыхательные пути возможны необратимые последствия.

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