Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Десятимесячному ребенку сделали переливание крови после домашнего обрезания

В Москве ребенку после домашнего обрезания сделали переливание крови

close
100%
Depositphotos

В Москве десятимесячному ребенку сделали переливание крови после неудачного домашнего обрезания крайней плоти. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, 27-летние родители мальчика приняли решение провести сыну обрезание крайней плоти на дому, а не в больнице. Для этого они пригласили в квартиру «специалиста», который занялся процедурой.

«Однако после операции по удалению крайней плоти у мальчика не останавливалось кровотечение», — рассказал источник РЕН ТВ.

В результате ребенку вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи приняли решение о немедленной госпитализации мальчика — в больнице ему потребовалось переливание крови.

Состояние ребенка стабилизировали, его жизни ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают «специалиста» по домашнему обрезанию.

Ранее врач отрезал часть полового члена пятилетнему мальчику во время процедуры обрезания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий