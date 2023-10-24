Десятимесячному ребенку сделали переливание крови после домашнего обрезания

В Москве десятимесячному ребенку сделали переливание крови после неудачного домашнего обрезания крайней плоти. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, 27-летние родители мальчика приняли решение провести сыну обрезание крайней плоти на дому, а не в больнице. Для этого они пригласили в квартиру «специалиста», который занялся процедурой.

«Однако после операции по удалению крайней плоти у мальчика не останавливалось кровотечение», — рассказал источник РЕН ТВ.

В результате ребенку вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи приняли решение о немедленной госпитализации мальчика — в больнице ему потребовалось переливание крови.

Состояние ребенка стабилизировали, его жизни ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают «специалиста» по домашнему обрезанию.

Ранее врач отрезал часть полового члена пятилетнему мальчику во время процедуры обрезания.