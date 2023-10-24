Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян. Соответствующее заявление он сделал на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации в Ближневосточном регионе, передает ТАСС.

«По последним данным, погибли тысячи израильтян и палестинцев, ранены около 18 тысяч человек, среди жертв — 19 граждан России», — сказал постпред.

Ранее Небензя заявил, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД России с просьбой об эвакуации из сектора Газа.

До этого МИД РФ вновь рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и на территорию Палестины.

Обмен ударами между израильской армией и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики последнего обстреляли южные районы Израиля, после чего вторглись на его территорию и захватили свыше 200 заложников. После этого ЦАХАЛ начал операцию возмездия.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.