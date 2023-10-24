Бывший сотрудник МВД пнул полицейского ногой по лицу и получил штраф

В Петербурге пенсионер МВД пнул полицейского ногой по лицу и получил штраф в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, инцидент произошел 8 декабря 2021 года на проспекте Энергетиков. Экс-сотрудник МВД после законного требования проследовать в отдел полиции нанес сотруднику правоохранительных органов удар ногой по лицу.

Пенсионер МВД пояснил, что конфликт произошел после того, как он не смог разъехаться на дороге с полицейской машиной. Он показал сотрудникам свое пенсионное удостоверение, а сотрудники правоохранительных органов начали вести с ним беседу на повышенных тонах. Они повалили его на землю и вызвали подкрепление. По словам оштрафованного, он рефлекторно пнул кого-то ногой и случайно попал в стража порядка.

Ранее в Дагестане пенсионер МВД выстрелил в подростка на заправке.