В Госдуме рассказали, что делать, если начальник не дает отпуск

Работодатель не имеет права не дать отпуск сотруднику, если график был согласован ранее. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, работник может обратиться в трудовую инспекцию, если начальство не соглашается опустить его в отпуск.

«Оплачиваемый трудовой отпуск — это неотъемлемое право работника, но график отпусков создается в конце года, предшествующего отпускному. Как правило, в организациях действует следующий порядок: работник предлагает свою версию графика, работодатель говорит, может ли предоставить отпуск в этот период. При этом, если сотрудник только поступил на работу, то взять отпуск он может только через шесть месяцев. Если же он трудится у этого работодателя уже более года, то он имеет право за этот год взять отпуск в любой период, когда ему удобно, по согласованию с работодателем. Утвержденный график отпусков — это уже право работника. Вместе с тем, работодатель в силу обстоятельств от производственной необходимости может предупредить работника, что в этот период, когда они договаривались, не может отпустить и предложить выбрать другой. Здесь вопрос согласования сторон, но не отпустить совсем работодатель не имеет никакого права. Более того, работник в этом случае может обратиться в трудовую инспекцию и на работодателя могут наложить соответствующий штраф», — сказала она.

Бессараб уточнила, что давать сотруднику отпуск за свой счет работодатель не обязан, однако может это сделать по договоренности. Депутат отметила, что «разумный работодатель» не будет отказывать подчиненному в неоплачиваемом отпуске.

«Есть общие правила, на что можно брать отпуск за свой счет, или иногда это в коллективном договоре прописано как дополнительный оплачиваемый рабочий день. Как правило, это сопряжено с семейными обстоятельствами: свадьба, рождение ребенка, Первое сентября. Такие вопросы регулируются именно локальным нормативным трудовым актом. То есть работодатель сразу издает внутренний трудовой распорядок и в коллективном договоре прописывает, что готов предоставить свободное время или там отгул без сохранения зарплаты. Но это опять-таки на усмотрение работодателя и работника. При нормальных трудовых отношениях разумный работодатель не будет препятствовать, если какое-то событие вынуждают работника просить отпуск за свой счет. Тем более за свой счет, понятно, что человек уже вынужден просить. Но это не обязанность, обратите внимание. Договориться можно, но это не обязанность, если это не обусловлено переработкой, например», — добавила она.

Бессараб заявила, что в случае переработок работодатель обязан оплатить сотруднику дополнительное рабочее время, либо дать отгул.

«Что же касается отгула, то при привлечении к работе сверхурочно работник сразу с работодателем договаривается, будет ли эта работа оплачена в порядке, установленном трудовым законодательством. Сверхурочная работа в вечернее время, как правило, оплачивается в полуторном размере, в ночное время — в двойном размере. Также в двойном размере оплачивается работа в выходные, праздничные дни. Либо работник и работодатель сразу договариваются, что сегодня работник отработает, а в следующую пятницу, например, возьмет сразу три выходных дня. И в этом случае работает уже та договоренность, которая утверждена распоряжением или любым иным локальным актом работодателя, то есть по договоренности с работником должен отпустить. Но если работник вдруг без договора с работодателем просто хочет уйти по каким-то обстоятельствам, то это вопрос соглашения сторон», — подчеркнула депутат.

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