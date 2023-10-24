Финская полиция назвала возможного виновника ЧП на Balticconnector

На основании улик и данных установлено, что повреждения газопроводу Balticconnector, предположительно, нанесло судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга. Об этом заявила центральная криминальная полиция Финляндии, передает РИА Новости.

Отмечается, что утром со дна был поднят якорь, на котором имеются следы, указывающие, что он контактировал с газопроводом.

В полиции также добавили, что от места нахождения якоря и далее виден узкий след от движения предмета, по размеру совпадающей с частью, которая соединяет якорь с цепью.

«Эти наблюдения в сочетании с данными, проанализированными о движении судов, подтвердили основное направление расследования относительно роли в инциденте судна Newnew Polar Bear китайской судоходной компании, плавающего под флагом Гонконга», — говорится в сообщении.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не функционирует из-за вероятной утечки. Известно, что вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа.

24 октября в полиции Финляндии сообщали, что версия о причастности России к повреждению газопровода Balticconnector не рассматривается как основная.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Российская Федерация не имеет какого-либо отношения к происшествию на Balticconnector.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.