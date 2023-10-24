Школьник не хотел идти на уроки и соврал полицейским, что его избил отец

Школьник из Китая обманул полицейских и сказал, что его избил отец, потому что не хотел идти на уроки, пишет NDTV.

Как сообщают местные СМИ, семилетний ребенок позвонил в полицию и рассказал, что подвергается насилию со стороны своего отца. Правоохранители отреагировали на эту информацию и начали расследование, но вскоре выяснили, что школьник обманул их.

Ребенок сделал это, потому что не хотел идти в школу, так как не выполнил задание. Несмотря на ложный вызов, полицейские не стали наказывать ребенка, а один из офицеров даже помог мальчику сделать уроки.

«Помни, каждый ребенок обязан получить образование в школе», — сказал он школьнику.

Пользователи соцсетей похвалили полицейских за такой поступок, выразив мнение, что так и должны действовать настоящие блюстители закона.

Ранее школьник из Гонконга сбежал жить в лес из-за стресса перед экзаменами.