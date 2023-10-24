Россиянина, насиловавшего падчерицу и угрожавшего ей расправой, отправили в колонию

В Крыму посадили россиянина, который насиловал 11-летнюю падчерицу и угрожал ей расправой. Об этом сообщает СУ СК по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, ранее судимый 42-летний мужчина с июня 2022 года по февраль 2023 года насиловал не достигшую 14 лет дочь сожительницы. На момент первого эпизода девочке было 11 лет.

При этом мужчина угрожал школьнице расправой, если она обратится в полицию. В результате многократных эпизодов сексуального насилия девочка оказалась заражена венерическим заболеванием. Преступление смогла выявить бдительный педагог образовательного учреждения.

Насильника приговорили к 16 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 3 года. Мать пострадавшего ребенка лишили родительских прав из-за отсутствия мер к должному содержанию и воспитанию дочери — один из последних эпизодов насилия над девочкой произошел, когда женщина была дома.

Ранее педофил пожаловался 11-летней девочке на жизнь и надругался над ней в заброшенной больнице.