Генсек ООН заявил, что запасы топлива в Газе закончатся в ближайшие дни

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в ближайшие дни. Его слова приводит ТАСС.

«Наши запасы топлива ООН в секторе Газа иссякнут в считаные дни. Это было бы еще одной катастрофой», — сказал он.

Он отметил, что без топлива нельзя будет доставить помощь, в больницах не будет электричества, а питьевую воду нельзя будет очищать и перекачивать.

При этом он сообщил, что в Газу «поступает некоторая гуманитарная помощь», но назвал ее каплей в море.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи». Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.