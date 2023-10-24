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Финляндия не считает версию о причастности РФ основной в расследовании на Balticconnector

МВД Финляндии: версия о причастности России к ЧП на Balticconnector не основная

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Версия о причастности России к повреждению газопровода Balticconnector не рассматривается как основная. Об этом заявили в полиции Финляндии, передает ТАСС.

Уточняется, что со дна возле Balticconnector был поднят посторонний предмет.

«Сегодня утром мы убрали с места инцидента посторонний предмет. Он похож на якорь», — сказал представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

В финской полиции добавили, что сейчас при расследовании инцидента на Balticconnector концентрируется на судне из Китая.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не функционирует из-за вероятной утечки. Известно, что вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Российская Федерация не имеет какого-либо отношения к происшествию на Balticconnector.

20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс говорил, что страны-участницы Североатлантического альянса могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. По его словам, такие меры стоит принять, если будет доказана «вина России» в повреждении газопровода Balticconnector.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.

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