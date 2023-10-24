Назван недуг, который стал чаще встречаться среди молодых россиян

Дисплазия (неправильное строение и формирование тканей — «Газета.Ru») стала встречаться чаще среди молодых пациентов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением хирургии аорты и ее ветвей Российского научного центра хирургии им. Петровского (РНЦХ) Эдуард Чарчян. По его словам, этом связано с несбалансированным питанием и неблагоприятной экологической обстановкой.

«Дисплазия — это болезнь современности. Раньше такого количества дисплазии не было. Жизнь сейчас другая, мы едим другую еду, дышим другим воздухом, это все откладывает свой отпечаток на последующие поколения. Дисплазий стало намного больше», — сказал врач.

Он добавил, что дисплазия соединительной ткани — это слабость каркаса аорты. По его словам, часто этот диагноз устанавливают в детском возрасте.

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