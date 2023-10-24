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В Севастополе нашли импровизированный пункт наблюдения диверсанта

Mash: житель Севастополя обнаружил импровизированный пункт наблюдения диверсанта

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Владимир Песня/РИА Новости

Житель Севастополя во время прогулки нашел импровизированный пункт наблюдения диверсанта сразу за двумя бухтами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, около улицы Таганрогской мужчина взобрался на холм, чтобы посмотреть на окрестности, но случайно наткнулся на замаскированную позицию. С этого холма открывался хороший вид на Инкерманскую и Графскую бухты. Оттуда диверсант мог наблюдать за этими гаванями. У местного жителя не осталось сомнений, когда он обнаружил на месте остатки сухого пайка и увидел, что вся земля на участке истоптана, сказано в сообщении.

По данным Mash, после этого недалеко от Лабораторного шоссе в Инкермане был задержан предполагаемый диверсант, который снимал склады с боеприпасами одной из воинских частей.

До этого Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о неудачной попытке украинских диверсантов пересечь границу и попасть на территорию Крыма. По данным службы, нарушителей на быстроходном катере и трех гидроциклах засекли в районе мыса Тарханкут.

Как выяснилось в ходе опроса, целью членов ДРГ являлась фото- и видеосъемка. Диверсанты планировали сделать несколько снимков с флагом своей страны на территории республики.

Позже в сети появились кадры допроса одного из участников украинской ДРГ, взятого в плен. Мужчина рассказал, что всего группа состояла из 16 человек.

Ранее российские военные пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов на Херсонском направлении.

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