В Совфеде прокомментировали планы по восстановлению регионов РФ

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что в проекте федерального бюджета страны на ближайшие несколько лет учтены все средства для восстановительных работ в новых регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 24 октября, состоялось первое заседание Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов России в правовую и социально-экономическую системы страны при СФ.

По словам спикера Совфеда, финансирования должно хватить при переходе на российские стандарты жизни в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

«Все финансовые ресурсы для перехода на российские стандарты жизни и на необходимые восстановительные работы предусмотрены в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку, и наша задача — содействовать, чтобы эти средства были направлены на благо жителей регионов», — подчеркнула Матвиенко.

Как добавила Матвиенко, уже ведется интеграция регионов в систему межбюджетных отношений РФ. Планируется, что скоро начнется системная работа по предоставлению финансирования государственных программ и проектов.

До этого корпорация развития Донбасса сообщала, что в Донецкой народной республике у бизнеса нулевая ставка на налог.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.