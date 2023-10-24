Россиянин кинул в друга муляж гранаты, а она оказалась настоящей

Под Томском мужчина принял гранату за муляж и кинул ее в друга. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 октября в поселке Копылово. Четверо мужчин распивали алкоголь, когда один из них решил подшутить над другом — он взял гранату, которую принял за муляж, выдернул чеку и бросил ее в кухню. Боеприпас взорвался и в результате 32-летнний россиянин получил травмы, от которых вскоре скончался в больнице.

Перепутавший гранату с муляжом мужчина и еще двое присутствовавших получили легкие повреждения, не угрожающие жизни. В отношении бросившего боеприпас в друга россиянина возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее школьник лишился пальцев, решив поиграть с найденными в урне запалами от ручных гранат.