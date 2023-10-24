Пятеро молодых людей с пистолетом ограбили квартиру и напали на 81-летнюю хозяйку

Парижская полиция арестовала пятерых подозреваемых в жестоком нападении на пожилую женщину и ограблении ее квартиры. Об этом сообщает Actu17.

23 октября жительница дома на улице Луи Давид в 16-м округе Парижа обратилась к правоохранителям. Перед этим она увидела в подъезде трех подозрительных людей.

Сотрудники полиции столкнулись с машиной, в которой находились злоумышленники, на подъезде к указанному заявительницей дому. Водитель протаранил служебный автомобиль, врезался в припаркованные машины и скрылся с места ДТП. Вскоре пятерых подозреваемых, двое из которых оказались несовершеннолетними, задержали. Как уточняется, самому старшему грабителю 22 года, а самому младшему — 15 лет.

В одной из квартир дома полицейские обнаружили пострадавшую 81-летнюю женщину. Неизвестные связали ее и угрожали ей пистолетом. В результате нападения пенсионерка получила травму головы и была доставлена в больницу в состоянии шока.

В автомобиле задержанных обнаружились вещи, которые, судя по всему, были украдены из дома пострадавшей женщины. Ведется расследование.

Ранее рецидивист притворился манекеном и дождался закрытия ТЦ, чтобы поесть и найти новую одежду.