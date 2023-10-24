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Педофил пожаловался 11-летней девочке на жизнь и надругался над ней в заброшенной больнице

Shot: в Подмосковье педофил изнасиловал 11-летнюю девочку в заброшенной больнице

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Телеграм-канал Shot

В Подмосковье педофил заманил 11-летнюю девочку в здание заброшенной больницы и изнасиловал. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Подольске 23 октября. Ученица пятого класса шла домой возле заброшенной больницы на улице Батырева, когда к ней подошел незнакомец. Мужчина начал жаловаться девочке на жизнь и заманил на территорию бывшего медучреждения. Там он изнасиловал школьницу.

По данным Shot, местные жители утверждают, что знают, кем был этот незнакомец. Они активно распространяют в соцсетях фото мужчины, которого подозревают в надругательстве над пятиклассницей. Предварительно, изнасиловавший девочку педофил мог нападать и на других детей, отмечает Telegram-канал.

Ранее педофил выманивал интимные фото у девочки из Ульяновска, выдавая себя за подругу.

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