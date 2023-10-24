Экс-воспитанница российского детского дома заявила об изнасиловании со стороны директора

В Омской области бывшая воспитанница детского дома обвинила директора учреждения в изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по региону.

По словам 32-летней женщины, мужчина насиловал ее несколько лет. На тот момент он работал в администрации детского дома. О каком именно учреждении данного типа идет речь, не уточняется.

Как сообщает NGS55.RU, девочка впервые подверглась насилию в возрасте 12 лет. Тогда ребенок пытался обратиться за помощью, но ему не верили.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Перми мужчину арестовали за попытку изнасилования 18-летней девушки.