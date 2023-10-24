Петербурженка написала в полицию заявление на мужа после его купания с их общей дочерью

В Санкт-Петербурге женщина заподозрила мужа в «нездоровом интересе» к их общей дочери и обратилась в полицию, передает «Фонтанка.ру».

23 октября в полицию Выборгского района пришла 37-летняя горожанка и написала заявление на супруга. В нем женщина указала на странное поведение мужчины, которое она заметила еще в апреле 2021 года.

Тогда россиянка увидела, как муж купает их общую дочь. Он, по словам заявительницы, лежал в ванне обнаженный и трогал лежащего на нем ребенка. В этот момент родитель якобы случайно дотрагивался до интимных мест девочки, которой тогда было два с половиной года.

Женщина еще два года наблюдала за супругом, а впоследствии решила уйти от него, забрав с собою дочь, и привлечь мужчину к ответственности.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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