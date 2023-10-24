В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа граждан

Около 47 млн российских граждан к текущему моменту сделали прививки от гриппа, что на 20% выше показателей за прошлую неделю. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Согласно данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране наблюдается стабилизация показателей по распространению вирусных инфекций. В частности, речь идет о заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Уровень заболеваемости остается на уровне значений прошлой недели», — уточнили в службе.

Кроме того в заявлении указано, что сейчас в российских регионах продолжается вакцинация населения. На данный момент прививки против гриппа сделали почти 47 млн человек, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял примерно 37,6 млн граждан.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что властям регионов было поручено усилить информационно-разъяснительную кампанию о пользе вакцинации и использовать для этого все доступные каналы коммуникации с жителями. В то же время представители службы обратили внимание на необходимость проверить запасы противовирусных и профилактических лекарственных препаратов.

В конце сотрудники Роспотребнадзора привели статистику по заболеваемости коронавирусом в стране — за прошедшую неделю было зарегистрировано около 20 тыс. случаев.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили возможность предотвращения пандемий в мире.