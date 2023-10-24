Патриарх Кирилл рассказал об эмигрантах, которые приходят в церковь «поплакаться»

Люди, уехавшие в поисках лучшей жизни на Западе, часто обращаются к церкви за помощью, потому что не могут найти себе место после переезда. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) выступил на церемонии вручения ему звания почетного профессора МПГУ и отметил, что эмигранты нередко руководствуются принципом «там хорошо, где нас нет», а потом приезжают в другую страну и сталкиваются с невозможностью найти себе место.

«Ничего не получается, и начинается ностальгия. Чаще всего в ностальгии эти будущие «новые русские» приходят к дверям православных наших храмов помощи попросить — мы не отказываем, если есть такая возможность. Ну а кто-то — поплакаться: тоже не отказываем. Но как же тяжело смотреть на этих людей!» — рассказал патриарх Кирилл.

Клирик добавил, что чаще всего эмигранты возвращаются в Россию, но некоторые остаются и опускаются на низкий уровень социальной жизни, занимаясь низкоквалифицированным тяжелым трудом.

Ранее патриарх Кирилл высказался о молодежи, мечтающей «свалить из Рашки».