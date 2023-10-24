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Патриарх Кирилл стал почетным профессором Московского педагогического госуниверситета

Патриарху Кириллу присвоено звание почетного профессора МПГУ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) за заслуги в нравственном воспитании молодежи. Об этом сообщил в ходе церемонии ректор МПГУ Алексей Лубков, передает ТАСС.

«За выдающиеся заслуги в деле нравственного воспитания молодежи, за заслуги в области духовного просвещения, за научные труды научный совет избрал вас почетным профессором нашего университета. Для нас это большая честь и большая радость», — сказал Лубков.

24 октября глава Русской православной церкви также прочитал лекцию студентам МПГУ о роли педагога в жизни каждого человека, а также важности сохранения традиционных ценностей. Кроме того, сообщает агентство, он ответил на вопросы.

19 октября патриарх заявил, что ситуация в мире стала хуже, чем во время Карибского кризиса, когда мир оказался на грани уничтожения.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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