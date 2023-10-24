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Очевидцы сообщили о пожаре в здании Национальной Пожарной Компании в Ленобласти

В Ленобласти горит Национальная Пожарная Компания

В Ленобласти произошло возгорание на территории Национальной Пожарной Компании. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис |ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в поселке Тельмана. На видео очевидцев заметно, как из здания поднимается серый дым. Около учреждения слышна сигнализация автомобилей. Машины сотрудников МЧС на кадрах с места происшествия незаметны.

На данный момент неизвестно, что могло стать причиной возгорания. О пострадавших и разрушениях информация отсутствует.

Ранее в Челябинске произошел взрыв из-за того, что автомеханик просверлил газовый баллон.

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