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Пассажир подал в суд на авиакомпанию из-за пролитого на него кофе

Сomplex: американец подал в суд на компанию American Airlines из-за пролитого на него кофе

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Depositphotos

В США пассажир подал в суд на авиакомпанию из-за пролитого на него кофе во время полета, пишет Complex. По словам мужчины, это принесло ему «чрезвычайную боль и страдания».

Пассажир компании American Airlines летел из Вьетнама в Нью-Йорк, когда попросил бортпроводницу принести ему чашку кофе. Вернувшись с горячим напитком, стюардесса случайно пролила его на руку мужчины. В иске американец указал, что из-за этого у него появились ожоги второй степени и была испорчена татуировка.

После этого пассажир попросил сменить место на более комфортное, но ему не разрешили это сделать. Теперь мужчина требует, чтобы ему выплатили компенсацию за причиненные моральные и физические страдания во время перелета.

Сумма ущерба, названая истцом, не сообщается. Представители авиакомпании пока не прокомментировали инцидент.

Ранее в США арестовали пилота, отключившего двигатели самолета в полете.

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