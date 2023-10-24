Патриарх Кирилл высказался о молодежи, мечтающей «свалить из Рашки»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился впечатлениями от встреч с молодыми людьми, которые на английском говорят о желании уехать из России. Об этом он рассказал на церемонии вручения ему звания почетного профессора МПГУ, сообщает РИА Новости.

«Когда я иногда слышу английский язык от молодых людей, которые говорят о своих утилитарных целях, желании как можно быстрее «свалить из Рашки», как они говорят, по-английски — и я думаю: кошмар, какой же образ у русского человека там? Безграмотные люди», — сказал патриарх.

По словам главы Русской православной церкви, ему также часто приходилось слышать от родителей, отдававших детей в церковную школу, вопросы, касающиеся преподавания в учреждениях иностранных языков.

Патриарх отметил, что это создает впечатление, будто люди уже «сидят на чемоданах». Он подчеркнул, что прежде чем изучать иностранные языки, ребенку нужно постичь красоту и богатство родного, научиться выражать на нем свои мысли и чувства.

Ранее патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ в ответ на планы Киева запретить ее.