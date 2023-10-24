Диетолог рассказала о пользе оливок для здоровья

В оливках содержатся витамины A, C, E и группы B, а также большое количество антиоксидантов, которые являются практически противораковым веществом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Кроме того, по ее словам, этот продукт может повысить выносливость человека. Поэтому его советуют есть спортсменам.

«Благодаря оливкам возрастает переносимость к физическим нагрузкам. Они нормализуют работу центральной нервной системы, улучшают скорость мышечной реакции, работоспособность, память и концентрацию», — перечислила Мухина.

Отдельную пользу оливки приносят для здоровья кишечника, продолжила она.

«Оливки улучшают перистальтику кишечника, эвакуацию его содержимого, обладают желчегонным действием и помогут в профилактике запоров», — заключила специалист.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что оливковое масло не стоит употреблять людям, у которых есть проблемы с печенью и желчнокаменная болезнь. Кроме того, осторожность при включении этого вида масла в рацион стоит соблюдать гипотоникам. По словам врача, злоупотребление им может снизить артериальное давление.

Ранее сообщалось, что фенольные соединения из оливкового масла могут улучшить заживление ран.