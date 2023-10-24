Сотрудник женской колонии призвал посадить БДСМ-госпожу, услуги которой ему не по карману

Во Владимире сотрудник женской колонии призвал посадить БДСМ-госпожу, услуги которой оказались ему не по карману. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, сотрудник владимирской женской колонии нашел на сайте БДСМ-услуг девушку, к которой планировал обратиться. Однако стоимость пыток и унижений от госпожи оказалась мужчине не по карману. Повелительница берет 25 тысяч рублей за час и еще 5 тысяч рублей за выезд.

После этого россиянин обратился в полицию с требованием наказать девушку. По его мнению, россиянка должна отправиться в женскую колонию за организацию проституции. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее россиянин организовал курсы по БДСМ для девочек-подростков.