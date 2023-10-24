Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудник женской колонии призвал посадить БДСМ-госпожу, услуги которой ему не по карману

Во Владимире сотрудник женской колонии призвал посадить БДСМ-госпожу

close
100%
Depositphotos

Во Владимире сотрудник женской колонии призвал посадить БДСМ-госпожу, услуги которой оказались ему не по карману. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, сотрудник владимирской женской колонии нашел на сайте БДСМ-услуг девушку, к которой планировал обратиться. Однако стоимость пыток и унижений от госпожи оказалась мужчине не по карману. Повелительница берет 25 тысяч рублей за час и еще 5 тысяч рублей за выезд.

После этого россиянин обратился в полицию с требованием наказать девушку. По его мнению, россиянка должна отправиться в женскую колонию за организацию проституции. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее россиянин организовал курсы по БДСМ для девочек-подростков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий