Россиянам рассказали, почему часто мыть голову вредно

Ежедневное мытье головы способствует смыванию натуральных масел и протеинов, поддерживающих здоровье волос. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова. Она посоветовала мыть голову не чаще трех раз в неделю и использовать при необходимости сухой шампунь.

«Для волос любого типа очень важно использовать глубокое кондиционирование, возвращающее волосам влагу и силу. Для усиления эффекта можно накрыть волосы полиэтиленовой шапочкой и посушить феном. Чтобы волосы хорошо впитали кондиционер, после мытья можно подсушить их полотенцем», — продолжила врач.

Также она рекомендовала использовать термозащитные средства, чтобы уберечь волосы от ультрафиолетового излучения и воздействия стайлинговых инструментов, таких как фен, щипцы или плойка.

Врач-дерматолог Альбина Хохлова до этого отмечала, что зачастую причиной выпадения волос выступает стресс, поскольку он стимулирует иммунитет и тем самым направляет все ресурсы организма на борьбу с ним же. В результате, по ее словам, другие процессы могут ослабевать и замедляться, в том числе рост волос.

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