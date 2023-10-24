ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка», — отметил глава региона.

Он обратил внимание, что пострадавших нет. Но осколки снаряда выбили стекла, посекли фасад и кровлю в одном частном доме. По словам Гладкова, ремонтные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела.

18 октября Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Дроновка в Грайворонском городском округе.

Два дня спустя, украинские военные выпустили по семи районам Белгородской области 110 боеприпасов. Три украинских беспилотника российские военные сбили системой ПВО в Белгородском районе. Местные жители не пострадали, но в одном домовладении зафиксированы разрушения. Также от ударов пострадала линия электропередачи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.