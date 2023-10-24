Врач рассказала, как сохранить зрение после 45 лет

С возрастом зрение у людей может становиться менее острым, особенно после 45 лет, однако на этот процесс дополнительно могут повлиять и некоторые привычки. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Lahta Clinic Анастасия Укина.

Так, по ее словам, при первых признаках ухудшения зрения многие люди не обращаются за консультацией врача и сами выбирают себе очки для чтения или вождения. Такой подход может быть ошибочным, потому что некоторые проблемы со зрением требуют консультации и рецепта врача, предупредила офтальмолог.

Кроме того, негативно на зрение могут играть и другие заболевания. Так, например, диабет, артериальная гипертензия (повышение артериального давления), повышение уровня холестерина могут спровоцировать проблемы, которые приведут к ухудшению остроты зрения.

Чтобы поддерживать здоровье глаз, врач советует пользоваться гигиеной зрительной нагрузки.

«Рекомендуется делать перерывы для глаз, особенно при длительной работе на компьютере или чтении раз в 20 минут, использовать увлажняющие капли при чувстве дискомфорта и сухости в глазах. В целом поддержание здорового образа жизни, правильное освещение и использование правильно подобранной оптической коррекции могут помочь сохранить качество зрения после 45 лет», — сказала Укина.

Ученые из Американской академии офтальмологии (ААО) до этого сообщили, что оранжевые овощи и фрукты, жирная морская рыба, листовые салаты и бобовые продукты содержат вещества, защищающие от ухудшения зрения.

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