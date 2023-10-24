В Свердловской области пятеро детей заразились стригущим лишаем в стенах школы

В Первоуральске Свердловской области у пятерых школьников выявили микроспорию (стригущий лишай). Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале регионального Минздрава.

В ведомстве подготовили официальный ответ после появления информации о 129 заболевших в социальных сетях. Эти данные в пресс-службе министерства назвали фейком.

«В школе №1 в Первоуральске выявлены 5 детей с микроспорией из двух семей. Они учатся в разных классах, в каждом из которых введен карантин. Одноклассники заболевших находятся на карантине в рамках противоэпидемических мероприятий», — говорится в публикации от 24 октября.

До этого в Твери у учеников начальной школы обнаружили кишечную палочку.

Ранее пять учеников отравились лекарствами в школе Белгорода.