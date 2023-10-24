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В Испании поймали банду, вывезшую скифское золото с Украины

СБУ сообщила о задержании в Испании украинских похитителей скифского золота

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Эрмитаж/Wikimedia Commons

Служба безопасности Украины заявила, что испанские спецслужбы помогли ей задержать преступников, которые вывезли с Украины скифское золото. Об этом сообщает РИА Новости.

«Служба безопасности совместно с бюро экономической безопасности и полицией Королевства Испания нейтрализовала транснациональную преступную группировку, нелегально вывозившую с Украины изделия скифского золота для продажи в ЕС», — уточнили в СБУ.

Всего было задержано пять человек, у которых нашли 11 золотых изделий. По предварительным оценкам, украшения были созданы в VIII–IV веках до нашей эры, а их стоимость превышает €60 млн. Все эти изделия вывозили с Украины в период с 2014 по 2020 год.

Другая коллекция золота скифов находится в Нидерландах. Его собираются передать Украине, несмотря на жалобы крымских музеев. При этом официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге, отмечал, что Нидерланды ведут переговоры «со всеми заинтересованными сторонами».

Ранее глава парламента Крыма рассказал о судьбе скифского золота после передачи Украине.

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