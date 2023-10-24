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В Молдавии решили заблокировать более 20 сайтов российских СМИ

Спецслужба Молдавии распорядилась заблокировать доступ более чем к 20 СМИ России

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Depositphotos

Спецслужба Молдавии сообщила о решении заблокировать доступ более чем к 20 интернет-СМИ России. Об этом пишет ТАСС.

В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

В тексте заявления сказано, что провайдерам направили распоряжение о блокировании доступа молдавских пользователей к этим СМИ.

Руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви рассказал, что ситуация с баном каналов пророссийских изданий и авторов абсолютно закономерна по причине ангажированной антироссийской позиции, которую администрация YouTube последовательно занимает в информационном поле, начиная с 24 февраля 2022 года.

23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, в том числе расширив ограничения в отношении российских СМИ. В санкционный список дополнительно были внесены пять телеканалов, среди которых «Царьград».

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал возможность размещать новые материалы на канале газеты «Взгляд» до конца ноября.

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