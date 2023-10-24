В Кремле прокомментировали появление новых памятников Сталину в парках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление новых памятников Иосифу Сталину в детских парках может быть инициативой местных муниципальных властей. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Известно, что в Кировской области в детском парке установили памятник Сталину. Власти региона называли «авторитарным» решением местного мэра из-за нежелания провести опрос населения касательно установки подобного памятника в парке.

По словам Пескова, он узнал о данной ситуации в первый раз от журналистов.

«Открытие парков является прерогативой местных муниципальных властей. Нужно задавать им такие вопросы», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы государства.

До этого в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Сталина. Директор мемориала Александр Чуносов счел такой шаг «логичным», так как Сталин имел отношение к репрессиям, и таким образом руководство комплекса решило отразить то время.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.