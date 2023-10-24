Убивший деда вагнеровец выступил перед школьниками как герой СВО

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александр Расправин выступил перед учащимися в Нижегородской области как герой специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Подробностями о встрече с ним поделились в группе «МБОУ Выездновская СШ» в социальной сети «ВКонтакте».

В ряде Telegram-каналов сообщили, что Расправин попал в зону спецоперации из тюрьмы. Согласно информации Арзамасского районного суда, мужчина с аналогичными инициалами 13 лет назад в процессе распития алкоголя лишил жизни собственного деда. А после выхода из колонии в 2016 году вагнеровец кроваво расправился с другим фляжником, после чего ему вынесли очередной приговор.

На встрече со школьниками Расправин, который служил штурмовиком-пулеметчиком, рассказал подрастающему поколению о службе в СВО и показал ребятам переносной противотанковый комплекс.

До этого в фонде «Защитники Отечества» прокомментировали инцидент с бывшим бойцом ЧВК.

Ранее вагнеровец вернулся с СВО, устроился таксистом и потерял жизнь в ДТП под Волгоградом.