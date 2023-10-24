В Сургуте задержали подозреваемого в педофилии и нашли двух пострадавших

В Югре задержали местного жителя и обвинили его в совершении двух преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сообщение об этом появилось на сайте регионального СУ СК России 24 октября.

23 октября агентство Ura.Ru сообщило о задержании мужчины, подозреваемого «в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней».

Перед этим в домовых чатах Сургута горожане стали распространять информацию о педофиле, который уже напал на одну школьницу. Источник из правоохранительных структур тогда заявил, что после проверки силовики вышли на подозреваемого, и в итоге делом заинтересовался Следком.

Предполагаемым преступником оказался 20-летний юноша. К настоящему времени молодому человеку уже предъявили обвинение. По версии следствия, в октябре он совершил действия сексуального характера в отношении двух детей, не достигших двенадцатилетнего возраста.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Как ожидается, суд поместит его под стражу.

Ранее российский школьник столкнулся с педофилом, играя в World of Tanks.