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Сторож детского сада задержан за съемки порно с детьми

Shot: в Ленобласти сторож детсада снимал порно с внучкой и племянницей

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Pixabay

Сторожа одного из детских садов в Ленобласти подозревают в съемках порно с несовершеннолетними. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Всеволжске. Заведующая учреждения нашла у работника много флэшек и решила проверить их содержимое. Выяснилось, что на носителях хранились материалы, связанные с изнасилованием двух девочек. Позже стало известно, что на кадрах присутствует семилетняя внучка сторожа и его 14-летняя племянница.

В результате полиция изъяла у россиянина семь профессиональных фотоаппаратов, 16 флэшек с контентом и два диктофона. В отношении сторожа возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

На данный момент правоохранители устанавливают, кого еще успел снять россиянин.

Ранее в Пермском крае мужчина напоил студентку водкой и изнасиловал в день ее рождения.

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