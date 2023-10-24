Двое рядовых получили по пять лет колонии-поселения за самовольное оставление части

Рядовой, вернувшийся в военную комендатуру после самовольного оставления воинской части, получил пять лет колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского гарнизонного военного суда.

В апреле рядовой Семенов, проходивший службу в одной из воинских частей южных регионов России, самовольно покинул ее и отправился в Ростов-на-Дону, а затем и в Сочи, впоследствии вылетев оттуда в Красноярск. Молодой человек был недоволен командованием и хотел отдохнуть. Он вернулся в военную комендатуру и заявил о себе в конце мая.

17 октября суд учел отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств и признал подсудимого виновным. В качестве наказания его лишили свободы на пять лет, отбывать срок он будет в колонии-поселении.

16 октября из сообщения на сайте суда стало известно, что рядовой Николаев, также проходивший военную службу на юге страны, покинул воинскую часть по аналогичным причинам в апреле, убыл в Красноярск и обратился к военкому под конец весны.

Имеющий медаль «За боевые отличия» Николаев был признан виновным и получил пять лет колонии-поселения.

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