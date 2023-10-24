Израиль сообщил о сотнях задержанных палестинцев на Западном берегу

Израильские военные с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 860 палестинцев, сообщает РИА НовостиРИА Новости со ссылкой пресс-службу Армии обороны Израиля. Большинство задержанных ЦАХАЛ считает последователями радикального движения ХАМАС

«По состоянию на сегодняшний день, с начала военных действий в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу задержаны 860 разыскивавшихся лиц, 514 из которых связаны с террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении.

Параллельно израильские военные ведут боевые действия сразу на двух направлениях: на южной границе страны, где находится сектор Газа, и на севере — там Израиль граничит с Ливаном. Утром официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщал, что в ночь на 24 октября прорвать северную границу пытались пять групп боевиков.

Палестино-израильский конфликт обострился с 7 октября, когда члены группировки ХАМАС пересекли границу Израиля и похитили десятки местных жителей, а также иностранных граждан. В ответ ЦАХАЛ объявил операцию «Железные мечи» и начал обстрелы Газы. Также идет подготовка к наземной операции израильской армии.

Ранее Макрон заявил, что Израиль не останется один в войне с терроризмом.