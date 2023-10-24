В сектор Газа въехала колонна грузовиков с гуманитарной помощью

В сектор Газа через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах» въехала колонна из 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для населения анклава. Об этом сообщил телеканал Sada al-Balad, передает ТАСС.

В грузовиках, в основном, находятся медикаменты для экстренного лечения раненых, отмечает телеканал.

По словам представителя Египетского общества Красного Полумесяца, в Газу направлены продовольствие, вода, палатки и средства личной гигиены.

Накануне сообщалось, что грузовики из Туниса с гуманитарной помощью для палестинцев прибыли на территорию сектора Газа.

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыли в анклав через КПП «Рафах» 21 октября. Они привезли лекарства, предметы медицинского назначения и консервы.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.