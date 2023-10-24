Специалист по этикету рассказала, какие нюансы важно учесть при сервировке стола

Правила сервировки стола важны не только для создания эстетической обстановки на ужине, но и для удобства гостей. О том, какие нюансы стоит учесть в данной работе, «Москве 24» рассказала специалист по этикету Юлия Сильванская.

Так, прежде всего важно правильно разложить столовые приборы.

«Вилки в правильной сервировке находятся слева от тарелки, а ложки и ножи — справа. При этом вилку следует класть только зубчиками вверх, а нож так, чтобы лезвие было обращено к тарелке», — сказала эксперт.

Чашки, бокалы и стаканы стоит расставлять с правой стороны, потому что большинство людей — правши. При этом отдельного правила этикета для левшей не существует. У каждого гостя также должна быть своя текстильная или бумажная салфетка. Ее можно положить слева или справа от тарелки, а также на хлебную или сервировочную посуду.

Некоторые вещи, например, зубочистки, не стоит класть на стол, продолжила Сильванская. Свечи можно зажигать только в темное время суток, они должны обязательно быть без ароматизаторов. Если есть желание украсить стол цветами, нужно выбирать невысокие сорта без сильного аромата, заключила эксперт.

Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова до этого говорила, что новогодние подарки, связанные с суевериями, тайнами, а также слишком личные и приносящие дискомфорт, зачастую оказываются неуместными. Также она порекомендовала воздержаться от религиозных презентов и тех, которые могут не принять суеверные люди.

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