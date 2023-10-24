Жители Ленобласти сообщили о звуках взрывов и пожаре

В Ленобласти произошел сильный пожар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Культуры и КАД. По словам очевидцев, в районе поселка Бугры они услышали несколько громких хлопков. После этого они наблюдали высокий столб дыма недалеко от местного супермаркета.

По предварительной информации, загорелось транспортное средство с газовыми баллонами. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

На данный момент на место инцидента выехали экстренные службы.

Ранее в Краснодарском крае пожар охватил более десяти гектаров лесничества.