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В Бурятии учитель избил подростка до перелома височной кости и операции

Mash: в бурятском селе учитель проломил череп разозлившему его школьнику

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Бурятии восьмикласснику понадобилась операция после избиения в стенах школы. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По имеющейся информации, причиной побоев стало поведение подростка на уроке математики. Мальчик якобы вел себя неуважительно по отношению к учителю и мешал ему вести занятие. Сначала педагог, как пишет канал, попытался провести с учеником воспитательную беседу, но быстро вышел из себя, стал избивать школьника и в итоге проломил ему череп. В больницу пострадавшего доставили с переломом височной кости и носа.

Однако полиция рассматривает иную версию, согласно которой, учитель не являлся инициатором избиения, но вмешался в драку школьников. Известно, что при приеме на работу в образовательное учреждение мужчина не прошел обязательное психиатрическое освидетельствование.

Сейчас он отстранен от преподавания, а к делу подключились сотрудники СК РФ и прокуратуры.

Ранее воспитатель детского сада из Тувы пинал детей и кричал на них во время занятия.

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