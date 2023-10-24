Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Грозненский конноспортивный комплекс имени Сайд-Хусейна Закаева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Все знают мое особое отношение к <…> лошадям. В понедельник я посетил Грозненский конноспортивный комплекс имени Сайд-Хусейна Закаева», — отметил глава Чечни.

Он напомнил. что на ипподроме проводятся скачки, на которые собираются тысячи болельщиков. Кадыров рассказал о судьбе своего любимого скакуна по имени Зазу, который был похищен из конюшни в Чехии.

По словам главы Чеченской Республики, большое внимание уделяется вопросу коневодства. В комплексе содержат 14 породистых производителей.

В марте Кадыров прокомментировал пропажу своего коня Зазу в Чехии. По словам чеченского лидера, еще в 2014 году животное попало в санкционный список Запада.

В мае Кадыров рассказал, как украинские спецслужбы вернули ему коня Зазу.

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